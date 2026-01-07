Rinnovi Milan: Tomori il prossimo in agenda dopo Maignan

Il Milan lavora ai rinnovi: una volta messo a punto Maignan, il prossimo sarà Fikayo Tomori. La trattativa sarebbe già in fase avanzata.

Se la giornata di oggi può essere definita come quella della svolta per quanto riguarda il rinnovo di contratto più delicato in casa Milan, quello di Mike Maignan, in agenda ce ne sono anche altri da mettere a punto nel breve periodo. Uno di questi è sicuramente quello di Fikayo Tomori.

Il difensore inglese in questa stagione si è ritrovato sotto la guida di mister Massimiliano Allegri, diventando uno dei titolari della squadra e parte di quello zoccolo duro su cui la dirigenza rossonera intende costruire una base di continuità anche per il futuro.

Rinnovi in vista in casa Milan

Oltre al già citato Maignan, che è un caso a parte, visto che il suo contratto scade a brevissimo (giugno 2026), anche le situazioni dei giocatori in scadenza nel 2027 sono attualmente al vaglio del club rossonero. Il rinnovo di Saelemaekers è già stato definito il mese scorso e i prossimi in lista dovrebbero essere proprio Tomori e Pulisic.

In particolare su Tomori filtra grande ottimismo per la buona riuscita della trattativa. Il Milan, nelle scorse settimane, avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore, rappresentato da Viktor Kolar, e l’accordo definitivo non dovrebbe essere lontano. Secondo alcuni insider di calciomercato, l’intesa sarebbe addirittura già chiusa: per Nicolò Schira, infatti, un accordo di massima sarebbe addirittura già stato raggiunto. Ora non resta che attendere ulteriori conferme.

Per quanto riguarda le cifre, al momento non ci sono indicazioni precise, ma si può ipotizzare un prolungamento fino al 2030 con un ingaggio che verrebbe probabilmente confermato sugli attuali livelli, pari a circa 3,5 milioni netti a stagione, una cifra comunque importante.