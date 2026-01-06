Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara la sfida infrasettimanale contro il Genoa: Allegri valuta i possibili cambi in vista del doppio impegno ravvicinato.

Il Milan di mister Massimiliano Allegri si prepara al match infrasettimanale contro il Genoa, in programma giovedì. Vediamo le ultime in vista della prossima gara, tra possibile turnover e rientri importanti.

Anche se il Milan è atteso da due partite in pochissimi giorni, dato che dopo il match di giovedì 8 alle 20.45 rigiocherà domenica 11 alle 15, è difficile che Allegri possa fare un turnover sostanzioso. È più probabile che scelga di schierare la miglior formazione possibile, pensando partita per partita, e solo dopo la sfida col Genoa valuterà eventuali cambi dove necessario per il match successivo con la Fiorentina.

Rientri e possibili scelte in vista del Genoa

Tra i titolari dovremmo pertanto rivedere Pavlovic, che nella scorsa gara era alle prese con la febbre, e Gabbia, al rientro da un problema al ginocchio. Il centrocampo dovrebbe essere confermato, con Modric che è l’unico a rischio turnover, ma Allegri difficilmente ci rinuncerà vista anche la prestazione offerta nella gara di venerdì scorso. In avanti ci sono buone chance di rivedere dal primo minuto la coppia Leao–Pulisic, con Fullkrug pronto a subentrare dalla panchina. Resta infine da capire se Nkunku sarà o meno a disposizione.