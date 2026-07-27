Siamo giunti alle finali finali della trattativa Diawara-Milan. A riportare la notizia è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il quale ha comunicato che a breve ci saranno gli scambi formali tra i rossoneri e il Troyes, club detentore del cartellino del calciatore.

Il Milan pagherà 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura vendita del classe 2006. Il difensore francese è atteso in Italia già nelle prossime ore.