Milan, tra Nkunku e Loftus-Cheek: il punto sul mercato in uscita

Nkunku e Loftus-Cheek al centro delle voci di mercato, ma per entrambi c'è la volontà del Milan di trattenerli. La situazione.

Il mercato del Milan in entrata è al momento in fase di stallo dopo l’acquisto di Fullkrug, mentre non si può dire la stessa cosa per quello in uscita. Sono due le situazioni da tenere d’occhio: quella relativa a Loftus-Cheek, su cui c’è la Lazio, e quella legata a Nkunku, seguito dal Fenerbahce.

Nessuna fretta di cedere a gennaio

Possiamo innanzitutto specificare che, ad oggi, non si tratta di piste calde, in primo luogo perché il Milan non ha né la necessità né una reale intenzione di cederli a gennaio. Per Loftus-Cheek si tratta di un’idea della Lazio, visto che piace all’allenatore biancoceleste Sarri, ma al momento non c’è nulla di concreto ed è comunque molto difficile che il Milan possa lasciarlo partire.

Su Nkunku, invece, il Fenerbahce è abbastanza convinto, ma in questo momento non ha messo sul piatto la cifra che il Milan chiede anche solo per iniziare a parlarne, ovvero 35 milioni, considerata la soglia minima per evitare una minusvalenza. A questo si aggiungono altri due fattori importanti: la società crede nel giocatore e Nkunku stesso vorrebbe restare al Milan. Lo stesso DS Tare, nel pre-partita del match contro il Cagliari, ha ribadito che non c’è la volontà di cedere il francese.

In più Nkunku, dopo un paio di mesi difficili, vuole continuare sulla strada intrapresa dopo la doppietta messa a segno la settimana scorsa contro il Verona e non interrompere il suo percorso di crescita con una cessione. Quindi, ad oggi, possiamo dire che la pista turca non è viva per Nkunku e di conseguenza il Milan non sta nemmeno monitorando eventuali sostituti.