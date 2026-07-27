Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. L’attaccante portoghese ha espresso il desiderio di cambiare aria, allo stesso tempo i rossoneri vorrebbero cederlo per incassare un’importante cifra da reinvestire poi in sede di mercato. Nonostante ciò, ad oggi, non risulta nessuna offerta ufficiale per il classe 1999, una situazione che quindi obbligherà Leao ad unirsi in ritiro com il club meneghino.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

Nel corso del consueto appuntamento con il focus di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto si è espresso sul futuro del calciatore portoghese. Di seguito le sue parole:

"Lo abbiamo detto più e più volte, Leao è atteso in ritiro con la squadra, sicuramente inizierà questa prima fase di stagione non ufficiale con il Milan, però la volontà di Rafa resta quella di cambiare aria. L'ha detto lui più volte nel rispetto del club che gli ha dato tutto, però insomma è aperto ad affrontare una nuova sfida ed ascolterà le proposte che arriveranno. Volevo precisare una cosa: Galatasaray e Fenerbahce hanno già contattato chi gestisce gli interessi del calciatore, ma ad oggi nessuno dei due club hanno presentato un'offerta ufficiale al Milan.

Si è parlato di numeri, si è parlato di potenziale stipendio con l'entourage di Leao, ma nulla di ufficiale neanche sotto questo senso. Che ci sia interesse si, che ci sia offerta no, soprattutto al Milan. Al club non è arrivata nessuna offerta, in più posso dire che non c'è nessuna possibilità in questo momento, Leao possa lasciare il Milan in prestito, ma nemmeno con un obbligo di riscatto. I rossoneri cercano un titolo definitivo ma la verità è che ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali”.