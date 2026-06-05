Il futuro di Francesco Camarda con la maglia rossonera è tutto da scrivere, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il futuro del centravanti dei rossoneri di Milano è tutto da scrivere. Un figliol prodigo che torna a casa dopo una stagione in prestito che non ha portato i frutti che ci si aspettavano. Per Francesco Camarda è arrivata la prima rete nella massima serie del calcio italiano, ma tra scelte tecniche discutibili e qualche infortunio di troppo il suo spazio sul campo da gioco è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Proprio per questo motivo adesso sono due le opzioni per il suo futuro. Non perdiamo un istante e partiamo subito con le scelte che la società di Milano ha conservato per il classe 2008.
La scelta conservativa
La prima chance potrebbe e dovrebbe vedere il calciatore italiano continuare ad indossare la casacca del Milan. Un posto nel giro dei titolari per i rossoneri, con Camarda che diventerebbe la quarta punta in un ipotetico attacco a due. Una mossa in stile Pio Esposito. Una pista comunque complessa da seguire, ma visti i tanti impegni con l'Europa League che si giocherà di giovedì, sicuramente una scelta che potrebbe darli diversi minuti sul campo da gioco. Passiamo a quella che è invece la seconda pista percorribile.
La seconda pistaDopo un prestito al Lecce, potrebbe arrivare un secondo prestito in giro per l'Italia e sempre nella massima serie del calcio italiano. La scelta, però, potrebbe ricadere in una squadra che è votata al gioco offensivo e non difensivo che non favorisce la crescita di un centravanti come Camarda. Una squadra che si trova a metà classifica e in cui potrebbe avere decisamente più concorrenza, ma allo stesso tempo trovare più occasioni quando è presente sul campo da gioco. Vedremo quale sarà la scelta del Milan per quello che è il gioiello più importante che il settore giovanile ha fornito nel corso delle ultime stagioni.
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