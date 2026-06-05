Il futuro del centravanti dei rossoneri di Milano è tutto da scrivere. Un figliol prodigo che torna a casa dopo una stagione in prestito che non ha portato i frutti che ci si aspettavano. Per Francesco Camarda è arrivata la prima rete nella massima serie del calcio italiano, ma tra scelte tecniche discutibili e qualche infortunio di troppo il suo spazio sul campo da gioco è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Proprio per questo motivo adesso sono due le opzioni per il suo futuro. Non perdiamo un istante e partiamo subito con le scelte che la società di Milano ha conservato per il classe 2008.

La scelta conservativa

Francesco Camarda

La prima chance potrebbe e dovrebbe vedere il calciatore italiano continuare ad indossare la casacca del Milan. Un posto nel giro dei titolari per i rossoneri, con Camarda che diventerebbe la quarta punta in un ipotetico attacco a due. Una mossa in stile Pio Esposito. Una pista comunque complessa da seguire, ma visti i tanti impegni con l'Europa League che si giocherà di giovedì, sicuramente una scelta che potrebbe darli diversi minuti sul campo da gioco. Passiamo a quella che è invece la seconda pista percorribile.

La seconda pista

Milan

Dopo un prestito al Lecce, potrebbe arrivare un secondo prestito in giro per l'Italia e sempre nella massima serie del calcio italiano. La scelta, però, potrebbe ricadere in una squadra che èe non difensivo che non favorisce la crescita di un centravanti come Camarda. Una squadra che si trova a metà classifica e in cui potrebbe avere decisamente più concorrenza, ma allo stesso tempoquando è presente sul campo da gioco. Vedremo quale saràper quello che è il gioiello più importante che il settore giovanile ha fornito nel corso delle ultime stagioni.