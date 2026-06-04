La parabola di Igli Tare al Milan non si è conclusa nel migliore dei modi anche se per qualcuno l’ex ds non era da considerare un colpevole. Nelle ultime ore è sopraggiunta una notizia shock proprio sullo stato di Tare.

Secondo quando riportato dai media di Calcio e Finanza Tare sarebbe indagato per corruzione e ipotesi di riciclaggio in Albania. L’inchiesta coinvolge anche l’ex vicepremier Belinda Balluku che era stata accusata di violazioni in fare di appalto