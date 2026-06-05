Sono passate quasi due settimane dalla tremenda serata che ha visto il Milan fuori dalla Champions League. Un momento storico incredibile per una società che solo qualche mese prima sognava ancora un possibile scudetto. Proprio per questo motivo ci si aspettava un altro passo nel corso degli ultimi giorni e soprattutto delle idee più chiare per quanto riguarda la scelta dei nuovi dirigenti e della nuova guida tecnica. Proprio in questi istanti, però, è arrivato l'ennesimo no a riguardo con il club che non potrà fare appoggio su un mister che è tra i migliori al Mondo. Ecco le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio riguardanti il futuro di Arne Slot.

La decisione del tecnico è chiara

Arne Slot

Il coach ha fatto capire in maniera chiara e tonda che la sua prossima avventura calcistica non sarà in quel di Milano sponda rossonera. Gianluca Di Marzio ha definito in questo modo il tramonto dell'affare: "Nelle ultime ore si allontana penso definitivamente anche l'opzione Slot per il Milan. Dai segnali che arrivano Arne Slot non se la sente di ripartire subito dopo la delusione di non essere stato confermato a Liverpool e soprattutto vuole ponderare bene la scelta del suo nuovo club. Quindi credo che se Glasner abbia dato una disponibilità l'abbia data sia con Rangnick che senza Rangnick. A questo punto però sarà determinante capire proprio se il ct dell'Austria avrà questi pieni poteri e li potrà esercitare scegliendo le persone giuste da inserire nell'organigramma Milan".

La scelta è una soltanto

, la numero uno è quella. Il tecnico ex Crystal Palace è il favoritissimo per la panchina dei rossoneri di Milano, vedremo quanto tempo ci vorrà prima di arrivare alla fatidica fumata bianca. Fondamentale chiudere il prima possibile per iniziare a programmare la nuova stagione.