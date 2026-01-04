Milan, spunta un nome totalmente a sorpresa: “Tare vuole lui” / Calciomercato

Riflessioni in corso tra Milanello e via Aldo Rossi: i rossoneri lavorano per rinforzare la rosa di Allegri, occhio al nome inatteso

Non basta Fullkrug per considerare chiuso il mercato invernale in casa Milan. Il tecnico è stato chiaro con la dirigenza diverse settimane fa: se si vuole davvero lottare per lo scudetto servirà, come minimo, anche un nuovo difensore centrale. Un messaggio, quello di Allegri, che Tare ha recepito forte e chiaro così come allo stesso tempo l’avviso del club sulle finanze limitate per l’inverno. Come risolvere allora la questione?

A svelarlo, tra le righe, è stato lo stesso direttore sportivo del Milan. “Siamo contenti di quelli che abbiamo, hanno fatto molto bene. Siamo vigili se ci sarà un’opportunità per aiutare la squadra, ma in questo momento siamo contenti con la squadra che abbiamo” ha detto Tare. Che, tradotto, significa che i rossoneri non si lasceranno andare a folli spese, ma qualcosa faranno soprattutto guardando alle occasioni. E, in tal senso, occhio a un nome totalmente a sorpresa.

Dalla Turchia rimbalza infatti con insistenza la candidatura di Emirhan Topcu, difensore 25enne oggi impegnato al Besiktas. È un nome che piace al Milan, che sta riflettendo da tempo sul classe 2000 anche vista la valutazione di appena cinque milioni di euro. Tare ci sta pensando: il colpo in difesa per Allegri potrebbe arrivare con un nome totalmente a sorpresa.