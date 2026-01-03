Milan, le top news di giornata

Il Milan vince a Cagliari e vola momentaneamente in testa alla classifica. In arrivo altre due gare in cui servirà gestire bene le energie.

Il Milan è reduce dalla vittoria di ieri sera ottenuta sul campo del Cagliari. Tre punti importanti che portano i rossoneri momentaneamente da soli in vetta alla classifica, in attesa del match dell’Inter di domani sera contro il Bologna, che potrebbe far scivolare di nuovo il Milan al secondo posto.

In arrivo due partite in rapida successione

Ora per i rossoneri è tempo di recuperare, perché si torna subito in campo giovedì contro il Genoa e poi domenica con la Fiorentina. Un piccolo tour de force che rende necessaria una gestione attenta delle energie e dei giocatori. Ce ne sono alcuni che convivono con qualche acciacco, come Nkunku, che ieri non è stato convocato, e Pulisic, entrato solo negli ultimi dieci minuti: entrambi andranno valutati.

Le buone notizie arrivano invece da Leao, che è subito andato a segno al rientro dall’infortunio. Anche lui però dovrà essere gestito, visto lo stop delle ultime settimane. Fa ben sperare anche il neo acquisto Fullkrug, che ha avuto un buon impatto quando è entrato in campo e sembra già in una buona condizione. Infine anche Gabbia ha recuperato: ieri è subentrato nel finale per proteggere il risultato e dalla prossima partita si può quasi dare per certo il suo rientro tra i titolari.