Il Monza è alla ricerca di un nuovo portiere e tra i profili finiti nel mirino del club brianzolo ci sarebbe anche Pietro Terracciano.

Terracciano-Monza, la situazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere del Milan rientra nella lista dei candidati per rinforzare la rosa del Monza.

Ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società per discutere della situazione dell'estremo difensore. Il futuro di Terracciano potrebbe dunque essere definito nelle prossime ore, con le parti che avranno circa due giorni per prendere una decisione.