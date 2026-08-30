Rayan Ait-Nouri sarebbe stato proposto al Milan nelle ultime ore di mercato: il laterale del Manchester City può rappresentare un’opportunità.
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Il Milan continua a valutare possibili opportunità per rinforzare la corsia sinistra nelle ultime battute della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore ai rossoneri sarebbe stato proposto il nome di Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro algerino del Manchester City.
Ait-Nouri-Milan, possibile occasione di mercato
Il laterale sarebbe ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca e potrebbe cambiare squadra prima della chiusura del mercato.
Grazie alle sue caratteristiche offensive e alla capacità di percorrere l'intera fascia, Ait-Nouri rappresenterebbe un'alternativa interessante per aumentare le soluzioni a disposizione di Ruben Amorim.
Al momento si tratta di un'opportunità proposta al Milan, che dovrà valutare con attenzione se il profilo dell'algerino possa essere considerato funzionale alle esigenze tecniche e tattiche della squadra rossonera.
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