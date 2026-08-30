Rafael Leao lascia ufficialmente il Milan dopo sette stagioni: il club rossonero ha annunciato la sua cessione a titolo definitivo al Galatasaray.
Leao-Milan, addio in estate?
Rafael Leao saluta ufficialmente il Milan. Il club rossonero ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante portoghese al Galatasaray, mettendo così fine a un'esperienza durata sette stagioni.
Il comunicato del Milan su Leao
Attraverso una nota ufficiale, il Milan ha salutato il portoghese e ripercorso i momenti più importanti della sua avventura in rossonero:
“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica”.
Finisce un ciclo durato sette stagioni
Si chiude dunque ufficialmente l'avventura di Leao al Milan. Arrivato in rossonero nell'estate del 2019, il portoghese è stato uno dei grandi protagonisti del ciclo culminato con la conquista dello Scudetto 2021/22.
Dopo sette stagioni, Rafa Leao è ora pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Galatasaray.
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