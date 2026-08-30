Il Milan è sempre più vicino a chiudere per Omari Hutchinson. A confermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sulle ultime mosse della dirigenza rossonera nelle battute conclusive della sessione estiva.

Secondo l'esperto di mercato, l'affare per il trequartista è ormai entrato nella sua fase decisiva, anche se il Milan potrebbe non fermarsi al solo innesto offensivo.

Pedullà: “Hutchinson atteso a Milano”

“Hutchinson è ormai virtualmente un nuovo trequartista del Milan: un'operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo”.

Il giocatore, secondo quanto riferito da Pedullà, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano per sostenere le visite mediche e completare tutti gli ultimi passaggi necessari per definire il trasferimento.

L'operazione consentirebbe così a Ruben Amorim di avere a disposizione un nuovo profilo offensivo, soprattutto dopo i recenti cambiamenti che hanno coinvolto il reparto avanzato rossonero.

“Mi aspetto ancora qualcosa dal Milan”

Il mercato del Milan, però, potrebbe non chiudersi con l'arrivo di Hutchinson. “Mi aspetto però ancora qualcos'altro dai rossoneri, anche considerando che Gimenez si sta avvicinando al Porto e che molte cose cambieranno in questa ultimissima fase di calciomercato”.

La possibile uscita dell'attaccante messicano potrebbe infatti aprire ulteriori scenari per la dirigenza, che continua a lavorare per completare la rosa secondo le esigenze del nuovo tecnico.

Pedullà ha infine sottolineato come il Milan dovrà accelerare nelle prossime ore: “Tra domenica, lunedì e martedì restano meno di tre giorni prima della chiusura, quindi bisogna correre”.

Con Hutchinson ormai vicino e Gimenez sempre più vicino all'addio, le ultime ore di mercato si preannunciano dunque particolarmente intense per il club rossonero.