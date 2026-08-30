Il futuro di Santiago Gimenez sembra ormai essere lontano dal Milan. L'attaccante messicano è infatti pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Porto, con i due club che avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento.

Gimenez-Porto, le cifre dell’affare

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus.

L'intesa tra Milan e Porto prevederebbe inoltre una clausola che potrebbe trasformare il diritto di riscatto in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il passaggio definitivo dipenderà quindi dal rendimento del centravanti messicano e dal raggiungimento di obiettivi legati soprattutto alle presenze e ai risultati sportivi.

Gimenez pronto a lasciare il Milan

Arrivato dal Feyenoord con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento dell'attacco rossonero, Gimenez non è riuscito a imporsi pienamente nel nuovo progetto tecnico di Ruben Amorim.

Il Milan ha quindi deciso di valutare la sua cessione, con l'obiettivo di permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e, allo stesso tempo, liberare spazio all'interno della rosa.

Per il classe 2001 è ora pronta una nuova fase della sua carriera in Portogallo, dove il Porto è pronto a puntare sulle sue qualità offensive.