Milan, c’è l’offerta dalla Turchia per Nkunku: la situazione

Cristopher Nkunku si sblocca con una doppietta ma dalla Turchia arriva un’offerta del Fenerbahce. Il Milan valuta il da farsi.

L’ottima notizia arrivata dal campo ieri, oltre ai tre punti e al clean sheet, è stata la doppietta di Nkunku. Il grande acquisto del mercato estivo del Milan si è finalmente sbloccato in Serie A dopo un inizio difficile. Ora l’augurio di tutto l’ambiente rossonero è che possa proseguire su questa strada.

Allo stesso tempo, però, sarebbe emersa una situazione che, se confermata, potrebbe rimettere un po’ tutto in discussione ovvero un’allettante offerta di trasferimento.

L’offerta del Fenerbahce e la posizione del Milan

La posizione di Nkunku prima della doppietta di ieri non era proprio solidissima: il giocatore non stava convincendo pienamente la dirigenza rossonera, che, nonostante fosse arrivato da poco, non lo considerava proprio un incedibile.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla testata turca Fotomac, sarebbe arrivata un’offerta dal Fenerbahce, squadra allenata da Domenico Tedesco, suo ex tecnico ai tempi del Lipsia, periodo in cui Nkunku ha vissuto le sue migliori stagioni dal punto di vista del rendimento. L’offerta sarebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro, cifra alta, che permetterebbe al Milan di non registrare una perdita a bilancio.

Ora resta da capire se la sirena turca troverà conferme, considerando che si parla addirittura di un contatto telefonico tra Tedesco e Nkunku, e quale sarà la decisione finale del Milan. La sensazione è che, indipendentemente dalla doppietta di ieri, il club rossonero abbia comunque intenzione di trattenere Nkunku e, semmai, valutare una cessione a giugno piuttosto che a gennaio a stagione in corso.

In caso di addio immediato, infatti, sarebbe necessario individuare un sostituto e concedergli il tempo per integrarsi, un lusso che il Milan non può permettersi in questa fase della stagione, in cui ogni partita pesa per il raggiungimento degli obiettivi. Nkunku, al momento, è uno di quei giocatori da coccolare più che mettere alla porta: la doppietta di ieri non può fare altro che dargli fiducia e motivarlo a fare ancora meglio.