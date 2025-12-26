Milan, le top news di giornata

Le ultime novità sui rossoneri verso la sfida con l'Hellas Verona e in chiave calciomercato. Oggi la ripresa degli allenamenti.

Riprenderanno oggi gli allenamenti in casa Milan dopo il giorno libero concesso da Allegri alla squadra nel giorno di Natale. Domenica a San Siro, alle 12.30, c’è il Verona. Vediamo le ultime novità in vista del match e qualche aggiornamento anche sul fronte mercato.

Verso l’Hellas Verona

Per la gara di domenica contro il Verona la rosa sarà quasi tutta a disposizione, ad eccezione di Gabbia, che però potrebbe rientrare contro il Cagliari la prossima settimana, e di Gimenez, che ne avrà ancora per circa due mesi. Anche il nuovo acquisto Fullkrug sarà disponibile a partire dalla sfida contro il Cagliari. Ci sarà dunque il ristabilito Rafael Leao a guidare l’attacco insieme a Pulisic, andando a ricomporre quella che possiamo definire la coppia offensiva titolare. Al posto di Gabbia in difesa ci sarà De Winter.

I movimenti di mercato

Per quanto riguarda il mercato, è arrivato Fullkrug ma è vicino anche un altro attaccante, ovvero il giovane Kostic del Partizan Belgrado: un colpo in prospettiva che la dirigenza rossonera vuole mettere a segno in questi giorni. Arriverà poi anche un difensore, ma al momento non c’è ancora un nome preciso: ne stanno circolando molti, ma per ora sono soltanto idee. Infine, il Milan sta cercando di tutelarsi anche sul fronte portiere: in caso di addio di Maignan, il club vorrebbe bloccare il brasiliano Hugo Souza del Corinthians, anche se la priorità resta il rinnovo del francese.