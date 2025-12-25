Moretto: “Nel 2026 il Milan potrebbe cambiare a livello societario”

Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri

“Per il Milan dal punto di vista societario in questo 2026 ci aspettiamo sicuramente delle possibili novità perché iniziano ad esserci movimenti relativamente importanti sulla situazione economico-finanziaria del club. Da capire se ci possa essere una cessione di una quota o se ci possa essere un finanziamento per ripianare il debito (di RedBird, non del Club, ndr) con Elliott. Oppure eventualmente ci possa essere una cessione del club. Però per adesso lo scenario non è ancora chiaro. Quello che vi posso dire è che ci sono dei movimenti in questo senso. Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario relativamente a questi discorsi. Vi consiglio di seguire la vicenda”.