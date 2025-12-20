Milan, le top news di giornata

Il Milan osserva il mercato in attesa della ripresa degli allenamenti: Fullkrug per l’attacco e incognita sul difensore centrale.

Niente partite nel weekend per i rossoneri: dopo la gara di Supercoppa la squadra di Allegri ha già fatto rientro in Italia e sarà a riposo sia oggi che domani, ripresa degli allenamenti fissata a lunedì. In questo lasso di tempo senza partite sarà fondamentale recuperare gli acciaccati Gabbia e Leao. Il prossimo match in programma sarà quello contro l’Hellas Verona, domenica 28.

Le prime strategie di mercato

Nel frattempo il tema caldo resta il mercato. Manca poco all’apertura della sessione e al Milan servono assolutamente un attaccante e un difensore. L’attaccante dovrebbe molto probabilmente essere Fullkrug, centravanti tedesco del West Ham, per il quale è in corso un tentativo di prestito, con il giocatore che ha già dato il suo sì.

Per quanto riguarda il difensore centrale, al momento il Milan non si sta muovendo su Thiago Silva, o almeno da quanto risulta, quindi non è possibile indicare un nome preciso. Allegri vorrebbe un profilo di esperienza proprio alla Thiago Silva, ma la dirigenza potrebbe avere in mente una soluzione diversa.