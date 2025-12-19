Milan, oggi il ritorno in Italia: il programma verso la sfida col Verona

Il Milan rientra in Italia dopo la Supercoppa: il programma di allenamenti e focus sui recuperi di Gabbia e Leao in vista dell'Hellas Verona.

Reduce dalla sconfitta di ieri sera contro il Napoli in Supercoppa, il Milan farà ritorno in Italia in giornata. Mister Massimiliano Allegri concederà il weekend libero ai suoi per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali in vista dei prossimi impegni. La prossima partita in programma è prevista per domenica 28, col Milan che affronterà l’Hellas Verona a San Siro.

Per quanto riguarda il programma di allenamenti che porterà alla gara, i rossoneri si alleneranno lunedì, martedì e mercoledì, poi Allegri concederà alla squadra il giorno libero per il giorno di Natale giovedì. Venerdì ci sarà ancora allenamento e sabato la rifinitura.

Due recuperi fondamentali in vista del Verona

In questo periodo di nove giorni sarà importante recuperare tutti i giocatori recuperabili. Stiamo parlando degli acciaccati Gabbia e Leao; Gimenez invece reduce dall’operazione ne avrà per circa due mesi. In attesa del mercato, che probabilmente porterà una punta e un difensore centrale, è fondamentale presentarsi contro il Verona nelle migliori condizioni possibili per tornare a vincere dopo la sconfitta di Supercoppa e il pareggio nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo.

La fase cruciale del campionato si avvicina e i rossoneri di mister Allegri non possono più permettersi di buttare punti contro le cosiddette piccole se vogliono ambire a qualcosa di importante.