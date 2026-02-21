Milan, per l’estate l’obiettivo è Kean: spunta l’ipotesi contropartita

Il Milan pensa a Moise Kean per l’estate: clausola da 62 milioni e ipotesi Camarda come contropartita. Le ultime indiscrezioni di Tuttosport.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in cima alla lista dei desideri del Milan per il mercato estivo ci sarebbe Moise Kean della Fiorentina. In estate, infatti, ci sarebbe la volontà di investire seriamente su un attaccante, investimento che si voleva fare già a gennaio con Mateta ma che poi è saltato, come sappiamo, per i problemi fisici del francese.

Moise Kean sarebbe al momento il nome che metterebbe d’accordo sia la dirigenza che l’allenatore. Allegri lo ha già allenato ai tempi della Juve, quando Kean era ancora acerbo; oggi lo ritroverebbe molto più cresciuto e maturato.

La clausola e l’idea Camarda

L’unico vero ostacolo è il prezzo: Kean ha una clausola rescissoria pari a 62 milioni di euro. Troppi per le casse del Milan, che raramente si spinge oltre i 40 milioni per un singolo giocatore. Si proverà sicuramente ad ottenere uno sconto e la novità di cui ha parlato proprio Tuttosport riguarda la possibilità di abbassare il prezzo attraverso una contropartita tecnica. La contropartita in questione sarebbe Francesco Camarda, che farà ritorno alla base a fine stagione dopo il prestito al Lecce.

Tuttavia, a noi sembra comunque difficile che questo possa accadere. Camarda è molto considerato all’interno del club rossonero, ritenuto un patrimonio per il futuro: classe 2008, ricordiamolo.

A meno di sorprese, pensiamo che il Milan continuerà a mantenere il controllo sul giocatore, magari con un nuovo prestito in Serie A o, perché no, con la permanenza nella rosa di Allegri. E magari proverà a prendere Kean cash, anche se 62 milioni restano una cifra decisamente fuori portata.