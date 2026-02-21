Milan, le top news di giornata

La probabile rossonera in vista di Milan-Parma: le ultime da Milanello e le possibili scelte di Allegri tra difesa, centrocampo e attacco.

Giornata di vigilia in casa Milan: domani la sfida col Parma a San Siro. Vediamo ora le ultime in vista del match a livello di probabile formazione. Conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri in programma alle ore 14.

Le possibili scelte di Allegri alla vigilia

Partendo dalla difesa, sui tre centrali scelte abbastanza annunciate vista l’assenza di Pavlovic, con Koni De Winter che dovrebbe prendere il suo posto sul centro-sinistra, più i soliti Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

A centrocampo, sulla fascia destra dovremmo rivedere dall’inizio Alexis Saelemaekers, ormai pienamente ristabilito, mentre sulla sinistra occhio alla sorpresa Pervis Estupinan: Allegri potrebbe concedergli una chance dal primo minuto, ma Bartesaghi resta in leggero vantaggio.

Tra i tre di centrocampo, confermato Luka Modric; rientra Adrien Rabiot dalla squalifica e l’altro posto potrebbe essere di Ardon Jashari, uno dei più positivi nella gara col Como di mercoledì. Potrebbe vincere la concorrenza di Fofana e Ricci come mezzala destra.

In attacco confermato Rafael Leao dal 1’, mentre il suo compagno di reparto potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek. L’inglese doveva partire titolare anche contro il Como, ma è stato fermato da una gastroenterite: al suo posto ha giocato Nkunku, che comunque resta in ballottaggio, così come Fullkrug.

Situazione comunque in evoluzione, magari ne sapremo di più grazie alla conferenza stampa.