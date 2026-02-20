Milan, Pavlovic resta out: ecco le terapie di recupero

Il difensore rossonero non sarà disponibile per il prossimo turno di campionato contro il Parma: ecco il piano di recupero

Il giocatore del Milan Strahinja Pavlovic ha effettuato oggi delle terapie e un allenamento specifico a causa dell’infortunio rimediato durante la partita contro il Como mercoledì sera. Fortunatamente, per un colpo di fortuna, non si è trattato di una frattura del perone che avrebbe segnato la fine della stagione.

Si tratta di un trauma diretto di forte impatto alla gamba sinistra, con un ampio ematoma nei tessuti molli e un’invasione edematosa-emorragica dell’osso peroneale, ma senza rottura della corticale. In altre parole, il violento colpo subito ha colpito anche l’area ossea del perone del difensore serbo, portando a una significativa fuoriuscita di sangue.

Gli esami non hanno evidenziato fratture: considerando l’intensità del colpo e la zona interessata, il rischio era elevato.