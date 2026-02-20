Milan, le top news di giornata

Le ultime sul Milan in vista della sfida contro il Parma: stop per Pavlovic, rientro di Rabiot dal 1' e migliorano le condizioni di Pulisic.

Giornata di preparazione al match di domenica contro il Parma per il Milan. Gara in cui i rossoneri dovranno fare a meno dell’infortunato Pavlovic, che nel match di mercoledì col Como ha rimediato una brutta botta, che fortunatamente non gli ha provocato fratture, ma per poco. Il giocatore ha infatti un grosso edema in corrispondenza del punto colpito e dovrà stare a riposo per un po’ di tempo: si punta a riaverlo per il derby tra un paio di settimane, ma potrebbe anche bruciare le tappe ed essere almeno in panchina la prossima settimana a Cremona.

Verso Milan-Parma: le possibili scelte

Tornando all’imminente match col Parma, Allegri potrà ritrovare Rabiot, che ha scontato la squalifica, e potrebbe tornare a schierare Pulisic dal primo minuto. L’americano infatti sta ritrovando la forma migliore e, se contro il Como aveva 15-20 minuti nelle gambe, domenica potrebbe averne 45-50.

Per quanto riguarda le altre possibili scelte, vedremo se ci saranno novità tra la giornata di oggi e quella di domani, ma intanto prevediamo il rientro di Saelemaekers tra gli undici titolari e la conferma di Leao in attacco dopo il gol. Occhio anche a Jashari: dopo l’ottima prestazione potrebbe essere confermato e trovare sempre più minutaggio.