Mercato Milan, Nuovo nome per l’attacco: il punto

Gert Verheyen, ex atleta del Bruges, ha condiviso le sue opinioni riguardo alle difficoltà riscontrate dal Milan con Ardon Jashari e Charles De Ketelaere:
Per Charles De Ketelaere, comunque, il tempo non è stato sufficente. . .
“Non è corretto confrontare situazioni e calciatori diversi. Entrambi sono giovani e Charles possiede anche molte abilità. Credo che De Ketelaere abbia esagerato nel giudicare le proprie performance ai tempi del Milan, caricandosi di troppe colpe per le sue prestazioni. Inoltre, non è semplice prevedere se un giocatore avrà successo o meno. Tuttavia, Jashari ha sicuramente le capacità per affermarsi nel mondo del calcio”.
Un altro giovane talento del Bruges è ansioso di indossare la maglia rossonera: Nicolò Tresoldi sta già esprimendo il suo desiderio di trasferirsi al Milan questa estate. . .
“No, Nicolò non è ancora pronto per una squadra di alto livello come il Milan. Deve ancora crescere e migliorare. . . “