Mercato Milan, Nuovo nome per l’attacco: il punto

Il mercato del Milan rimane sempre in movimento anche in questi mesi con l'intenzioni di captare possibili colpi

Gert Verheyen, ex atleta del Bruges, ha condiviso le sue opinioni riguardo alle difficoltà riscontrate dal Milan con Ardon Jashari e Charles De Ketelaere:

Per Charles De Ketelaere, comunque, il tempo non è stato sufficente. . .

“Non è corretto confrontare situazioni e calciatori diversi. Entrambi sono giovani e Charles possiede anche molte abilità. Credo che De Ketelaere abbia esagerato nel giudicare le proprie performance ai tempi del Milan, caricandosi di troppe colpe per le sue prestazioni. Inoltre, non è semplice prevedere se un giocatore avrà successo o meno. Tuttavia, Jashari ha sicuramente le capacità per affermarsi nel mondo del calcio”.

Un altro giovane talento del Bruges è ansioso di indossare la maglia rossonera: Nicolò Tresoldi sta già esprimendo il suo desiderio di trasferirsi al Milan questa estate. . .

“No, Nicolò non è ancora pronto per una squadra di alto livello come il Milan. Deve ancora crescere e migliorare. . . “