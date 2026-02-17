Milan, le top news di giornata

Vigilia di Milan-Como. Rabiot squalificato, Saelemaekers torna in gruppo e Leao può partire titolare. Le possibili scelte di Allegri.

Giornata di vigilia in casa Milan: domani si recupera la gara casalinga contro il Como della ventiquattresima giornata. Vediamo ora le ultime in vista del match.

Le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda le scelte di formazione, c’è innanzitutto la grana Rabiot: uno dei giocatori fondamentali di questo Milan è squalificato e perciò andrà trovato il modo di sostituirlo. Rabiot, tra l’altro, ha deciso il match d’andata contro il Como in trasferta, con doppietta e rigore guadagnato. Al suo posto potrebbe essere schierato Loftus-Cheek, ma occhio anche alla candidatura di Ricci.

Poi c’è la buona notizia del recupero di Alexis Saelemaekers che, dopo uno stop di circa venti giorni, ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida contro il Como. Difficilmente però partirà titolare visto il lungo stop, quindi è probabile ancora dal 1’ l’impiego di Athekame sulla fascia destra.

In attacco invece potremmo rivedere Rafael Leao dall’inizio. Con l’eventuale spostamento di Loftus a centrocampo, il portoghese diventerebbe il favorito per affiancare Nkunku. I problemi fisici sono ormai praticamente alle spalle e c’è bisogno del miglior Leao da qui in avanti per poter guardare avanti e non indietro.

Oggi alle 12 parlerà mister Allegri in conferenza stampa, quindi anche attraverso le sue parole ne potremo sapere di più in merito alle scelte di formazione e alle condizioni dei giocatori.