Milan, Cosa aspettarsi dal Como? I dati a confronto

Gli uomini di Fabregas non hanno intenzioni di rinunciare alla loro forza offensiva per mettere in difficoltà il Milan

Il Como rappresenta il prossimo avversario per i rossoneri mercoledì, in un incontro che servirà per recuperare la 24esima giornata. I lariani arriveranno a San Siro con molteplici motivazioni, tutte di grande rilevanza. Dal desiderio di rivalsa dopo la sconfitta nel match di andata, fino al recente passo falso casalingo contro la Fiorentina. Oltre alla posizione in classifica e allo stile di gioco dei giocatori di Fabregas, anche le statistiche offensive mettono in luce le numerose sfide che caratterizzano questa partita.

I ragazzi di Fabregas hanno realizzato 38 reti, collocandosi al terzo posto nella graduatoria del miglior attacco della Serie A. Sullo stesso piano c’è il Napoli, che però ha disputato un incontro in più, dietro solo all’Inter (60) e al Milan (40).

Tra le 38 reti segnate, 31 sono state realizzate all’interno dell’area, 6 da fuori e c’è stato anche un autogol. Anche la lista dei marcatori parla chiaro: nella top 5, il Como è l’unica formazione con ben due giocatori, Douvikas e Nico Paz, entrambi con 8 gol. Per il Milan, invece, è presente solo Pulisic, anch’egli a quota 8 gol.