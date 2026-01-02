Milan, interesse della Lazio per Loftus-Cheek: il punto

La Lazio pensa a Ruben Loftus-Cheek per il mercato di gennaio, offerta in arrivo. Ecco la posizione del Milan.

Il calciomercato invernale inizia oggi e in casa Milan, oltre alle varie situazioni in entrata che la dirigenza sta valutando attentamente, ci sono anche alcune possibili operazioni in uscita. Ce n’è una in particolare emersa dopo la notizia di un mercato sbloccato per la Lazio che, dopo una sessione estiva forzatamente ferma, proverà a rinforzarsi a gennaio.

In particolare, in casa Milan c’è un giocatore che è da tempo un pallino di Sarri, fin dai tempi del Chelsea: si tratta di Ruben Loftus-Cheek, per il quale la Lazio proverà a fare un’offerta ai rossoneri. A sintetizzare la situazione è stato Alfredo Pedullà, che ne ha parlato così sui social: “La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek, primo nome e considerato più mezzala di Samardzic che resta in lista. Poi deciderà il Milan, intanto l’inglese ha dato apertura”.

La posizione del Milan e le difficoltà dell’operazione

Pedullà ha quindi parlato di un’apertura da parte di Loftus-Cheek, ma la sensazione è che si tratti comunque di un’operazione difficile da portare in porto a gennaio. Il Milan sta impostando un mercato sostanzialmente a costo zero per colmare i buchi presenti in rosa, e creare ulteriori vuoti non sarebbe una mossa intelligente.

Loftus-Cheek, inoltre, è un giocatore molto duttile e molto apprezzato da Allegri. Stasera, ad esempio, partirà titolare in attacco. Il tecnico rossonero non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell’inglese e cederlo a gennaio sarebbe una scelta piuttosto avventata, che rischierebbe di scoprire una rosa già corta.

La sensazione è che non se ne farà nulla, o che eventualmente tutto possa essere rimandato a giugno. Il mercato però, si sa, è imprevedibile e per dovere di cronaca questa è una situazione da tenere monitorata nelle prossime settimane.