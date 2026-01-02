Milan, le top news di giornata

Il Milan si prepara alla sfida contro il Cagliari di stasera. Ecco le ultime news e il probabile 11 rossonero.

It’s matchday! Stasera il Milan scenderà in campo contro il Cagliari in campionato. Vediamo ora le ultime in vista del match.

Dubbi di formazione e scelte last minute

Il Milan affronterà la sfida contro il Cagliari con diverse defezioni. Alcuni dubbi di formazione, legati soprattutto alle condizioni di alcuni giocatori, verranno sciolti solamente poco prima del match, quando Allegri prenderà le sue decisioni definitive.

Grossa incertezza ruota attorno alle condizioni di Pavlovic: Allegri ha detto che ha la febbre, ma se starà bene giocherà lui. Al suo posto, in caso di forfait, ci sarebbe Bartesaghi spostato come braccetto, con eventualmente Estupinan esterno di fascia. Viva anche la candidatura di Odogu, anche se al momento l’opzione più probabile resta Pavlovic dall’inizio.

Le altre defezioni riguardano soprattutto l’attacco. Nkunku non è stato addirittura convocato per un problema fisico, mentre sia Leao che Pulisic non sono al 100%. Pulisic ha un leggero fastidio al flessore, mentre Leao è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori un mese.

Ci sarà però Fullkrug, che sarà già convocabile: appena arrivato, il centravanti tedesco è già a disposizione di mister Allegri, che ha confermato la sua presenza almeno in panchina.

Dall’inizio, in attacco, dovrebbero partire Loftus-Cheek, spostato ancora una volta più avanti, con Fofana che quindi riprende il suo posto a centrocampo. L’altra punta dovrebbe essere Leao, non al massimo della condizione ma comunque integro per giocare.

Ricapitolando, il probabile 11 iniziale del Milan dovrebbe essere: Maignan in porta; difesa con Tomori, De Winter e Pavlovic (Gabbia rientra tra i convocati ma andrà in panchina). A centrocampo Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi. In attacco Leao e Loftus-Cheek.