Milan, ecco l’idea a parametro zero: è un pallino di Tare

Il Milan valuta un colpo a parametro zero per la difesa: Adam Marusic è un’idea di Tare per giugno, un profilo esperto e duttile.

Visto che in questi giorni il mercato è un tema all’ordine del giorno, introduciamo una possibile pista relativa al mercato del Milan per la difesa, non per questa sessione di gennaio ma in vista di giugno. L’idea arriverebbe dal DS Tare, che ha individuato in un suo vecchio pallino dei tempi della Lazio una buona occasione per sistemare il reparto: si tratta di Adam Marusic.

Marusic, esperienza e duttilità

Il terzino montenegrino è un profilo di esperienza, ha 33 anni e gioca in Serie A da circa nove stagioni con i biancocelesti. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e difficilmente verrà rinnovato.

Marusic rappresenta al momento solo un’idea, ma se dovesse concretizzarsi permetterebbe al Milan di assicurarsi un buon jolly difensivo in vista della prossima stagione. Nell’attuale 3-5-2 di Allegri potrebbe ricoprire sia il ruolo di esterno, a destra o a sinistra, sia quello di braccetto. Non sarebbe un titolare fisso, ma un giocatore in grado di dare il cambio al bisogno su più ruoli, garantendo esperienza e affidabilità.

Anche in caso di eventuale passaggio alla difesa a quattro, offrirebbe garanzie sia come terzino destro sia come terzino sinistro.

Ad oggi la dirigenza rossonera è concentrata su altre situazioni, volte a sistemare la squadra per la stagione in corso: manca infatti ancora un difensore centrale da prendere subito. Quella legata a Marusic resta però una pista che Tare sta sicuramente prendendo in considerazione e di cui si potrebbe riparlare più avanti.