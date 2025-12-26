Verso Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni

Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: Allegri verso l’11 tipo con i rientri di Leao e Fofana, Zanetti risponde a specchio col 3-5-2.

Mancano due giorni al prossimo match di Serie A che vedrà impegnate Milan e Hellas Verona a San Siro. Domani alle 14 è in programma la conferenza stampa della vigilia di Allegri, ma nel frattempo proviamo a capire quali potrebbero essere le scelte di formazione rossonere e anche quelle degli avversari guidati da mister Paolo Zanetti.

Le possibili scelte di Allegri

Nel Milan, a parte Gabbia, dovremmo vedere quello che ad oggi è l’undici tipo di Allegri, con il rientro dal primo minuto di Fofana e Leao dopo i rispettivi infortuni lievi che li hanno costretti a saltare la gara di Supercoppa e quella contro il Sassuolo. In porta ci sarà Maignan, difesa composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo Saelemaekers agirà a destra, Bartesaghi a sinistra, con Modric, Fofana e Rabiot in mezzo. In attacco spazio a Pulisic e Leao. Come ballottaggio resta proprio Leao che, essendo appena rientrato, non è sicurissimo di partire dal primo minuto, seppur in vantaggio: le alternative sono Nkunku e Loftus-Cheek.

Le possibili scelte di Zanetti

Anche l’Hellas Verona dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con Montipò in porta, Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap a formare il terzetto difensivo, Cham e Bradaric sulle fasce, Gagliardini, Serdar e Bernede in mezzo al campo e in attacco la coppia Orban–Giovane.