Il Milan guarda anche al futuro, vicino il classe 2007 Kostic

Il Milan continua sulla linea degli acquisti in prospettiva: trattativa in corso per Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan.

Tra le operazioni che il Milan sta cercando di portare a termine per la sessione di mercato di gennaio c’è anche quella di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado. Nonostante il club abbia deciso di non spendere per rinforzare la rosa a gennaio e di fare solo operazioni low cost, vedi Fullkrug che sta svolgendo le visite in queste ore e arriverà in prestito gratuito, l’acquisto di giovani talenti di prospettiva rappresenta un’eccezione.

Strategia giovani, la linea non cambia

Se tutto dovesse andare in porto, infatti, il Milan spenderebbe anche sui 4-5 milioni per Kostic, oltre ai circa 3 già praticamente investiti per il giovane Arizala, laterale sinistro colombiano classe 2005 bloccato nelle scorse settimane. La politica non cambia: acquistare questo tipo di giocatori con l’idea di farli crescere è una delle priorità della gestione RedBird, preferita rispetto allo strapagare giocatori già pronti.

Tornando a Kostic, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano l’incontro tra il Milan e gli agenti del giocatore avrebbe avuto un esito positivo. Il giovane attaccante, nonostante abbia anche altre offerte ad esempio dalla Germania, avrebbe già dato il suo okay ai rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa con il Partizan Belgrado, i contatti sono in corso. Si parla di una parte fissa di circa 2,5 milioni, con l’aggiunta di bonus per arrivare sui 4-5 milioni complessivi.

Staremo a vedere nelle prossime settimane se l’operazione Kostic andrà in porto e se ci sarà curiosità nel capire se verrà aggregato subito alla prima squadra o se ci saranno altri piani per il suo percorso di crescita.