Milan, le top news di giornata

Milan, giornata chiave per Fullkrug: visite mediche in corso e dettagli dell’operazione. Le ultime da Milanello verso la sfida col Verona.

Giornata importante oggi in casa Milan, perché è quella del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug. Affare fatto col West Ham: l’attaccante tedesco è arrivato ieri sera a Milano e questa mattina sta già svolgendo le visite mediche. Per quanto riguarda la squadra, proseguono anche oggi gli allenamenti sul campo in vista del match di domenica contro il Verona.

It’s Fullkrug Day

Fullkrug sta svolgendo stamattina visite mediche approfondite, utili a testare la sua condizione fisica ed essere sicuri al 100%. L’attaccante viene infatti da qualche problema fisico negli ultimi due anni e, prima di ufficializzarlo, il Milan vuole accertarsi dell’integrità del giocatore. Un po’ come successo in estate per Boniface, che poi venne rispedito al mittente proprio per i dubbi legati a vecchi infortuni.

Se tutto dovesse andare in porto, Fullkrug arriverà in prestito gratuito fino a giugno, con un diritto di riscatto non sui 12-13 milioni come filtrava ieri, ma più accessibile per il Milan, intorno ai 5-6 milioni. L’ingaggio sarà coperto dal Milan: 1,5 milioni da gennaio a giugno. Il giocatore sarà a disposizione di Allegri già per il match contro il Cagliari del 2 gennaio.

Il club rossonero vuole chiudere rapidamente per inserire l’attaccante il prima possibile nelle rotazioni, senza forzare però sui tempi legati alle condizioni fisiche.

Il punto da Milanello

Per quanto riguarda le ultime da Milanello in vista di domenica, sappiamo che nell’allenamento di ieri si è rivisto in gruppo Rafa Leao, che quindi sarà regolarmente a disposizione per il lunch match e potrebbe partire anche titolare. Gabbia invece ha lavorato ancora a parte, quindi ad oggi sembra difficile vederlo in campo contro il Verona.