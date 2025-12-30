Milan, giorni decisivi per il futuro di Maignan: la situazione

Rinnovo Maignan-Milan: c'è uno spiraglio. Allegri spinge per la permanenza del portiere e sono attesi contatti decisivi nei prossimi giorni.

Continua il capitolo relativo alla vicenda tra Mike Maignan e il Milan: rinnovo sì, rinnovo no. Facciamo chiarezza.

Il fatto è che, rispetto a qualche mese fa, quando c’era gelo totale tra Maignan e il Milan, oggi uno spiraglio si è riaperto. Forse anche più di uno spiraglio, merito soprattutto dei buoni risultati sul campo che hanno contribuito a distendere un po’ entrambe le parti.

A ciò si aggiunge il fatto che Maignan si è sempre trovato bene al Milan e, dall’altra parte, c’è Allegri che spinge per averlo anche in futuro. Ad oggi il piano A della dirigenza è proprio quello di confermare il portiere francese.

Ecco il punto della situazione attuale fatto da Matteo Moretto, che parla proprio di un Allegri fondamentale e di giorni decisivi per decidere il futuro di Maignan.

Le parole di Moretto sulla situazione Maignan

“Una grossa novità in queste ultime ore c’è stata. Confermiamo infatti che nei prossimi giorni il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore di Mike Maignan. Negli ultimi giorni si è alzato tantissimo il pressing anche di mister Massimiliano Allegri, che sta cercando di convincere il portiere a restare anche per i prossimi anni. Allegri è stato importante questa estate per far rimanere Mike, così come il suo preparatore dei portieri e lo staff”.