Milan, Gabbia fa mea culpa: “Mi sono fatto anticipare, errore grave”

Matteo Gabbia analizza il pareggio del Milan contro il Genoa: autocritica sull’errore e occasione per rifarsi tra due giorni a Firenze.

Al termine del match pareggiato dai rossoneri contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore del Milan Matteo Gabbia, parlando dell’occasione persa e di un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca. Per Gabbia c’è rammarico anche a livello individuale, per un errore che ha favorito il gol di Colombo e ha dato il vantaggio al Genoa, episodio che ha poi complicato la gara. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Gabbia

Sulla partita:

“È stata una partita che ci fa tornare a casa con l’amaro in bocca, siamo dispiaciuti. Volevamo vincere. La partita si è spostata su un binario un po’ difficile, anche se abbiamo iniziato piuttosto bene e abbiamo preso io la traversa e dopo ho fatto un errore che ha portato al gol loro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piedi ma sfortunatamente il gol è arrivato troppo tardi. Ci deve far crescere. Abbiamo la fortuna di avere uno staff molto bravo, siamo curiosi e vogliosi di migliorare. Ci faremo la giusta autocritica per questa partita, io in primis. Cercheremo di rifarci già da domenica pomeriggio che avremo una bella occasione per rifarci su un campo comunque difficile”.

Sull’infortunio e sull’errore sul gol del Genoa:

“L’infortunio è passato, sono stati bravi i medici e lo staff a risolverlo: li devo ringraziare. Per quanto riguarda la situazione del gol subito, dovevo coprire di più l’anticipo su quel possibile pallone. Invece mi sono concentrato sulla marcatura e mi sono fatto anticipare. È un errore, è grave, sto cercando di migliorare ma sfortunatamente a volte accade. È giusto che mi prenda le mie responsabilità perché comunque abbiamo perso due punti per questa situazione qua su cui lavoriamo tutti i giorni. Devo continuare a fare, voglioso di migliorare. Può succedere”.

Sulla classifica:

“Onestamente noi guardiamo noi stessi. Quando giochi per questa società qua devi avere l’ambizione ed il desiderio di vincere tutte le partire e ambire alle migliori posizioni. Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere all’altezza di rappresentare questa maglia e questa società. Dobbiamo guardare noi stessi e fare meglio ogni giorno e ogni partita”.