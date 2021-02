Milan, diramata la lista per i due match contro la Stella Rossa

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei giocatori che saranno a disposizione per i sedicesimi di Europa League. La cosiddetta “Lista UEFA” si compone di due elenchi: quello della prima squadra, del quale possono far parte 23 giocatori senza limiti di alcun tipo e la lista B, composta da calciatori cresciuti nel settore giovanile italiano. Fuori Hauge.

I rossoneri affronteranno la Stella Rossa nei sedicesimi di finale che si disputeranno il 18 e il 25 febbraio.

LISTA A

Portieri: Tatarusanu, A. Donnarumma

Difensori: Calabria, Dalot, Hernadez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic

LISTA B:

G. Donnarumma, Gabbia, Maldini

Le parole di Pioli

“Le partite – ha affermato il tecnico rossonero dopo la vittoria di Bologna – vanno sempre sudate. Senza commettere l’ingenuità del gol del Bologna avevamo fatto una partita ottima. Abbiamo creato e giocato tanto. Sono contento della prestazione ed è una vittoria che ci dà fiducia e ci fa finire una settimana difficile. Le vittorie vanno meritate. Leao ha giocato bene. Tutta la squadra ha dimostrato di essere pericolosa ma Rafa non è più una sorpresa. Ha grande potenziale e ora deve continuare a fare queste prestazioni. Adesso è molto più dentro della partita: attacca, difende, sa quando fare fallo. bene che si faccia trovare pronto. Rebic? Non è stato fortunato perchè ha avuto infortuni e positività. Questo gli ha portato via condizione. E’ un giocatore importante per noi e la sua prestazione gli darà fiducia. Dobbiamo sfruttare bene la prossima settimana di lavoro.”

