Milan, Hauge fuori dalla lista UEFA: le motivazioni

MILANO – Il Milan non potrà contare sull’estro e sul talento di Jens Petter Hauge in Europa League. No, nessuna squalifica o nessun grave infortunio: lo ha deciso Stefano Pioli, diramando l’elenco dei convocabili per le gare europee dei rossoneri. Dunque, Hauge fuori dalla lista UEFA non per mancanza di talento, ma perché nel suo ruolo potrebbero essere schierati all’occorrenza Rebic, Rafael Leao e Mandzukic; tenendo presente questa abbondanza, Pioli ha preferito convocare un centrocampista duttile in più (Krunic) piuttosto che il norvegese.

I rossoneri affronteranno la Stella Rossa nei sedicesimi di finale che si disputeranno il 18 e il 25 febbraio.

LISTA A

Portieri: Tatarusanu, A. Donnarumma

Difensori: Calabria, Dalot, Hernadez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic

LISTA B:

G. Donnarumma, Gabbia, Maldini

Le parole di Hauge

Nella giornata di ieri, inoltre, sono arrivate le parole di Jens Petter Hauge a Kicker: “Dopo la gara tutto è successo molto velocemente, non ho dovuto pensarci due volte. Se un club come il Milan ti fa un’offerta devi prenderla. Volevo restituire qualcosa al club che mi aveva dato una chance quando ero ancora molto giovane, credettero in me e mi diedero una possibilità. Per questo sono contento che il Bodo abbia avuto diversi soldi dalla mia cessione. Nazionale? E’ stato un po’ strano, sono dovuto uscire ancor prima di ambientarmi. Poi dopo le gare internazionali, il programma era di nuovo pieno con la Serie A e l’Europa League. So che ci vorrà un po’ prima che possa giocare con regolarità. ? Anche in allenamento ha aspettative molto alte, è fantastico avere la possibilità di imparare da lui ogni giorno. Mi parla a lungo e mi dà consigli. Come gioca lui, come giochiamo noi e come posso giocare io, come lavoro col pallone e senza”.

