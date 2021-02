Pellegatti: “Il Milan non è in difficoltà, a Bologna ha rischiato solo dopo il gol di Poli”

MILANO – La vittoria ottenuta dal Milan sul campo del Bologna sabato pomeriggio, ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di mettere a referto il quattordicesimo successo in campionato, mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Nonostante la sofferenza degli ultimi dieci minuti, figlia del gol segnato da Poli che ha riaperto la gara ridando fiducia ai felsinei, il Milan ha fornito un’ottima prova, controllando agevolmente la partita fino, appunto, alla rete del centrocampista rossoblù. Attraverso il proprio canale YouTube, ne ha parlato Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera.

LE SUE PAROLE – “Ho letto delle cose che onestamente non mi hanno convinto. Si dice che Gigio Donnarumma abbia salvato il Milan, ed è vero, ma il Milan non ha subìto il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha avuto due buone occasioni, ma dal quarantesimo fino all’ottantaduesimo, il Milan non ha rischiato proprio nulla. Solo dopo il gol dell’1-2 i rossoneri sono andati un po’ in sofferenza. Chi vuol vedere un Milan in difficoltà, lo faccia pure, ma non è così. Ora guardiamo avanti perché prossimamente, dopo le partite contro Crotone e Spezia, affronteremo Inter, Roma, Fiorentina e Napoli. Però, grazie alla campagna acquisti, il Milan ora ha un organico più ampio e tante varianti su cui poter puntare”.

IL COMMENTO DI SCONCERTI – Nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio, anche Mario Sconcerti si è espresso sulla vittoria rossonera contro il Bologna: "E' stata molto importante e indicativa la scelta di Pioli di far giocare insieme, per la prima volta, tre attaccanti di ruolo. Non era facile uscire con i tre punti dal Dall'Ara. Il Milan ha cercato di forzare la mano e una volta di più l'hanno aiutato i rigori, che c'erano entrambi".