Milan, Europa League: la Stella Rossa e le ‘Notti Magiche’

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in ‘casa Milan’, dopo il sorteggio di Europa League. La Stella Rossa di Belgrado sarà il prossimo in ambito europeo per Stefano Pioli e i suoi uomini. Una sfida che evoca ‘notti magiche’, visti i precedenti, il primo in Coppa dei Campioni nel 1988 e il secondo in Champions League nella stagione 2006-07. In entrambi i casi i rossoneri arrivarono in fondo alla competizione, vincendo il trofeo. Una speranza per il tifosi del Milan, che sognano tra le ambizioni del presente e i dolci ricordi del passato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<