Milan, le dichiarazioni di Pavlovic e De Winter dopo la sconfitta

Le parole di Pavlovic e De Winter dopo la sconfitta del Milan a Napoli: analisi del match, errori e obiettivi per il finale di stagione.

Al termine del match perso dai rossoneri contro il Napoli, oltre a mister Massimiliano Allegri sono intervenuti nel post gara due difensori rossoneri, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, che hanno analizzato quella che è stata la gara e cosa non ha funzionato e hanno parlato poi degli obiettivi da qui a fine stagione e di come andranno affrontate le prossime gare fino alla fine del campionato.

Le parole di Pavlovic

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Pavlovic a DAZN:

Su cosa la squadra poteva fare meglio:

“Tutti volevamo venire qua a prendere i 3 punti e restare vicini all’Inter. La partita è stata lenta, non abbiamo avuto molte occasioni. Alla fine il gol l’hanno fatto loro”.

Se c’è preoccupazione per il posto in Champions:

“Abbiamo perso il secondo posto ma siamo messi ancora bene per il nostro obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, la prossima settimana abbiamo l’occasione per andare a prendere altri 3 punti”.

Sulla fase offensiva:

“Penso che dovremmo creare ancora di più. Nelle ultime due partite non abbiamo avuto tante situazioni offensive, e lo stesso è stato anche oggi. Quando ci capitano le occasioni per fare gol dobbiamo tirare molto più velocemente ed essere più concentrati. Anche io oggi ho avuto un’occasione, ma non sapevo se tirare o passare e l’ho sprecata. Bisogna essere più concentrati in queste situazioni negli ultimi metri”.

Le parole di De Winter

Ecco un estratto delle dichiarazioni di De Winter rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

Sulla gara:

“Penso che sia stata una partita molto chiusa per entrambe le squadre, ci sono state poche occasioni ma loro con quelle hanno segnato, la gara è stata questa. Loro si sono difesi bene, anche noi credo, ma sugli episodi siamo stati poco fortunati. Merito a loro comunque”.

Se il focus ora è solo la Champions:

“Come abbiamo fatto per tutto l’anno affrontiamo partita dopo partita, vediamo dove saremo alla fine. Penso che serva equilibrio, dobbiamo andare avanti come sempre fatto, ci ha portato a questo posto in classifica. Il campionato non è finito”.

Se il vantaggio di +6 sulla quinta è sufficiente:

“È un vantaggio, ma il nostro modo di affrontare questo campionato è guardare a noi stessi, affrontiamo partita dopo partita e poi vedremo”.