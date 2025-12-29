Costacurta: “Nkunku è molto tecnico ma non è una punta centrale”

Costacurta analizza la vittoria del Milan contro il Verona: elogi a Nkunku e critiche sull’avvio di gara troppo lento e poco verticale.

L’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato a Sky Calcio Club la vittoria del Milan ottenuta ieri a San Siro contro l’Hellas Verona. Costacurta si è soffermato su uno dei protagonisti della gara, ovvero Christopher Nkunku, apparso in difficoltà in questi primi mesi di Serie A ma ieri finalmente a segno con una doppietta.

L’ex rossonero ha poi espresso alcune perplessità sull’avvio di gara del Milan, giudicato troppo timido, con un possesso palla inutile tra i difensori e pochi tentativi di verticalizzazione. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Costacurta

Su Nkunku:

“Secondo me Nkunku è questo: un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, ma on era colpa sua. Nel secondo tempo si è sbloccato, e con lui tutta la squadra”.

Sulla fase iniziale di gara:

“Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s’iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 27 passaggi in 5 minuti e 20. Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si devono passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla. Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, sulle verticalizzazioni, non ci ha messo mano”.