Milan, le top news di giornata

Il Milan accoglie Niclas Fullkrug come nuovo numero 9 e continua a lavorare sul mercato tra giovani prospetti e rinforzi in difesa.

Oggi è la giornata del nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug, che dopo aver superato le visite mediche ha scelto di vestire la maglia numero 9. Nel pomeriggio incontrerà per la prima volta i suoi nuovi compagni e il suo nuovo allenatore a Milanello.

Il mercato prende forma

Il Milan ha dunque il suo nuovo numero nove, che arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. L’ufficialità arriverà soltanto il 2 gennaio, giorno di apertura ufficiale del mercato di riparazione, e la prima partita in cui sarà a disposizione è proprio quella del 2 gennaio nella trasferta di Cagliari.

Intanto la squadra dovrà concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo di vincere già da questa domenica contro l’Hellas Verona. In vista del match i rossoneri si alleneranno anche oggi, poi avranno un giorno di riposo domani per Natale, prima di riprendere il lavoro già da venerdì.

Sul mercato, invece, la dirigenza continua a muoversi. In attacco è vicino anche un colpo in prospettiva: Andrej Kostic del Partizan Belgrado, classe 2007. Resta poi da completare il reparto difensivo, dove manca ancora un centrale: al momento non c’è un nome specifico, ma un difensore arriverà.