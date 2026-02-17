Milan, azione da manuale a Pisa: 27 passaggi e gol di Loftus

Il Milan stabilisce un record in Serie A 2025-2026: 27 passaggi consecutivi prima del gol di Loftus-Cheek contro il Pisa. Il dato.

Molto interessante il dato riportato da OptaPaolo su X che riguarda il Milan. Durante la partita vinta contro il Pisa di venerdì, il Milan ha infatti stabilito il record della Serie A 2025-2026 per il numero di passaggi consecutivi prima di trovare la rete.

Il dato che sorprende sul Milan

In particolare, prima del gol segnato da Ruben Loftus-Cheek sono stati effettuati ben 27 passaggi. Un numero notevole, considerando che il Milan non è spesso giudicato come una squadra che punta a questo tipo di manovra e possesso prolungato. Nell’azione da gol, tra l’altro, quasi tutti i giocatori di movimento in campo hanno toccato il pallone: Loftus-Cheek la tocca solo per schiacciare in rete di testa e Nkunku non partecipa all’azione. Gli altri, tra difesa e centrocampo, la toccano ripetutamente passando più volte da sinistra a destra fino a trovare il cross di Athekame, preciso per l’inserimento e la rete di Loftus-Cheek.