Milan, si torna in Australia: nel tour estivo anche il derby con l’Inter

Il Milan torna in Australia per il pre-season tour 2026: in programma anche il derby contro l’Inter. Tutti i dettagli sulla tournée estiva.

Arrivano conferme in merito al Pre-Season Tour della squadra rossonera, che tornerà nuovamente in Australia. Non ci sono ancora le date esatte e non c’è il calendario completo con tutti gli impegni, sappiamo però che andrà in scena anche un suggestivo derby contro l’Inter: un’amichevole estiva che, in quanto derby, avrà ben poco di amichevole.

Ecco di seguito il comunicato diffuso dai canali ufficiali del Milan, che hanno annunciato appunto il rinnovo della collaborazione soprattutto con la città di Perth, pronta ad accogliere di nuovo i rossoneri.

Perth che sarebbe potuta anche essere la prima città estera ad ospitare una gara di Serie A della stagione in corso, quella tra Milan e Como, ma poi è finita in un nulla di fatto. I tifosi rossoneri presenti in Australia potranno comunque consolarsi con una nuova tournée.

Il comunicato del Milan sulla tournée estiva

“AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l’Inter portando il Derby di Milano oltre i confini nazionali.

Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l’Australia Occidentale, che accoglierà il Club a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025, generando nuove opportunità anche la prossima estate. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all’avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l’occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio e coinvolgere una community appassionata e in costante crescita nel continente.

Il Derby contro l’Inter si inserisce in un calendario di incontri estivi contro avversari di prestigio che toccherà diversi Paesi e i cui dettagli saranno comunicati prossimamente”.