Milan, Fullkrug non incide: riscatto sempre più lontano

Fullkrug spreca un’altra occasione: il riscatto ora si fa difficilissimo. Le scelte di Allegri e le prospettive per l’attacco del Milan.

Era iniziata bene l’avventura rossonera di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato a gennaio in prestito dal West Ham per sopperire alla mancanza di Santi Gimenez. Schierato titolare già l’11 gennaio contro la Fiorentina al Franchi, aveva fatto vedere ottime cose, con un bel lavoro spalle alla porta e alcuni assist serviti a Pulisic non concretizzati dall’americano. Aveva già fatto intravedere ciò che era mancato al Milan fino a quel momento: una punta vera. Poi è arrivato il gol decisivo contro il Lecce la settimana dopo, il 18 gennaio: entrato dalla panchina ha segnato la rete dell’1-0 finale con un colpo di testa.

Nonostante i suoi 33 anni, quindi un profilo non molto futuribile, fino a quel momento si pensava che il riscatto di Fullkrug dal West Ham fosse possibile. Ricordiamo che il Milan ha la possibilità di acquistarlo a fine stagione per 5 milioni. Tuttavia, nelle settimane successive questa opzione è andata sempre più sfumando, fino ad arrivare al momento attuale in cui sembra quasi impossibile

Fullkrug, rendimento in calo e spazio ridotto

Non molto dopo il gol al Lecce è arrivata la rottura di un dito del piede, con la quale il tedesco ha continuato a giocare, ma con qualche difficoltà. In più, Allegri ha spesso preferito farlo partire dalla panchina, così da avere a disposizione le sue caratteristiche di attaccante d’area a gara in corso. Quando gli è stato chiesto, il tecnico ha spiegato che schierandolo dall’inizio gli sarebbe poi mancata un’alternativa con quelle caratteristiche durante la partita. Per questo motivo, tra febbraio e inizio marzo, Allegri ha spesso optato per altre soluzioni in attacco: quando possibile ha schierato Pulisic con Leao, in alcune occasioni Nkunku, e altre volte ha adattato anche Loftus-Cheek, facendo entrare Fullkrug solo nei minuti finali.

Le cose sono cambiate in quest’ultimo periodo con il rientro di Santiago Gimenez: con due centravanti a disposizione, Allegri ha potuto dare a Fullkrug due occasioni dal primo minuto. La prima, il 21 marzo contro il Torino, gara vinta dal Milan 3-2, in cui però il tedesco ha offerto una prova opaca nei 70 minuti giocati: qualche sponda, ma poca presenza in zona gol e, nel complesso, una prova insufficiente.

Poi l’ultimissima gara, quella contro il Napoli persa 1-0: altra occasione dall’inizio, 74 minuti in campo, ma anche questa volta non sfruttata. Sono emerse anche le difficoltà del Milan in fase offensiva: i rossoneri non trovano gol degli attaccanti dal primo marzo.

A questo punto, a meno di sorprese, sembrano ormai terminate le occasioni a disposizione di Fullkrug per guadagnarsi un futuro al Milan. Ora ci si aspetta che Allegri possa rilanciare Gimenez nelle prossime partite, visto che dovrebbe essere ormai pronto dopo l’infortunio.

La sensazione è che durante il mercato estivo ci saranno un bel po’ di movimenti in attacco. Verrà sicuramente acquistato un nuovo centravanti di spessore, i giocatori attualmente in rosa saranno valutati, mentre Fullkrug è destinato a fare ritorno al West Ham al termine del prestito.