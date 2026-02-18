Milan, l’assenza di Rabiot spaventa: il dato parla chiaro

Milan senza Adrien Rabiot contro il Como: il dato sulla media punti è netto. Con lui titolare 2,5 punti a partita, senza di lui solo 1,7.

Quella di stasera contro il Como sarà una partita complicata e delicata che il Milan sarà costretto ad affrontare senza uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Adrien Rabiot, che è squalificato.

Rabiot, oltre ad aver deciso il match d’andata con doppietta e rigore conquistato, rappresenta una sorta di talismano: con lui in campo la media punti rossonera è sensibilmente più alta. Per ora non ha saltato tante partite, ma quando lo ha fatto la mancanza si è sentita.

Ricordiamo anche che l’unica sconfitta rossonera in questa Serie A è arrivata ad inizio campionato, quando Rabiot non era ancora stato preso.

Un’assenza che pesa

Analizzando nel dettaglio il dato, il Milan con Rabiot titolare ha conquistato ben 40 punti in 16 partite: una media di 2,5 punti a gara. Mentre senza è un po’ più zoppo: 7 partite senza di lui e 12 punti conquistati, con una media sensibilmente più bassa di 1,7 punti a partita.

Il Milan dovrà riuscire a fare a meno di lui stasera, e poi quando tornerà (già da domenica contro il Parma, ma soprattutto in quella successiva contro la Cremonese) dovrà stare attento a non farsi ammonire, perché è diffidato. Ricordiamo che la settimana dopo la sfida con la Cremonese c’è il derby.