Milan, Vinicius Junior elogia Modric: le parole

L'ex compagno di squadra di Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni molto positive sul centrocampista del Milan

Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ha discusso del suo ex compagno di squadra Luka Modric, attualmente al Milan, durante un intervento sul canale Twitch di Ibai Llanos. Ecco cosa ha detto:

“Luka Modric è incredibile. Ha quasi 41 anni ed è unico nel suo genere: non esiste nessuno come lui nel calcio a questa età. Ora gioca nel Milan, mentre lo scorso anno era ancora al Real Madrid. È il migliore al mondo. Mi manca molto perché mi insegnava sempre nuove cose. Detestava perdere, anche durante gli allenamenti. Si arrabbiava tantissimo quando non vinceva”.

“Ma quando finalmente riusciva a trionfare. . . Oh no, era insopportabile. Non ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano. Tuttavia, non mi posso lamentare: ho avuto l’opportunità di giocare con Benzema e Modric. ”