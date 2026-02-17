Matri: “Milan attaccato all’obiettivo, ma uno sguardo in su…”

Alessandro Matri parla del Milan su DAZN: la sfida col Como non sarà decisiva, ma una sconfitta significherebbe la fuga dell'Inter.

L’ex attaccante, anche rossonero, Alessandro Matri, intervenuto su DAZN nel programma 4-2-3-1, ha parlato anche di Milan, tornando sul match di Pisa e sottolineando l’importanza della sfida di domani sera contro il Como.

Secondo Matri, quella di domani non sarà decisiva per il campionato, ma qualora il Milan non dovesse vincere allora la percentuale si sposterebbe enormemente in favore dei nerazzurri, con il derby come match ball scudetto. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Matri

“L’esito di Milan-Como definisce una cosa: se il Milan dovesse perdere punti non è finita, ma la percentuale in favore dell’Inter sarà molto alta. Il derby sarà il match ball per i nerazzurri”.

Sulla sfida di Pisa:

“La partita del Milan mi sembra che sia passata come una partita in cui ha sofferto, ma hanno subito un tiro in porta alla fine, forse. È un Milan che sta bene in campo, sa difendersi, se fa gol Fullkrug può allargarsi. È un Milan che è attaccato al campionato, attaccato all’obiettivo Champions ma che secondo me uno sguardo in su lo dà sempre”.