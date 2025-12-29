Lewandowski criptico sul futuro: “C’è ancora tempo per decidere”

Lewandowski parla del suo futuro ma non si sbilancia. Il suo contratto col Barcellona è in scadenza nel giugno 2026. Milan alla finestra.

Robert Lewandowski è uno di quei giocatori che, negli scorsi mesi, più di tutti sono stati accostati al Milan e hanno anche fatto sognare i tifosi rossoneri. Successivamente il rumor è stato ridimensionato, perché non era un’operazione fattibile a gennaio, ma il discorso potrebbe riaprirsi in vista di giugno.

È infatti molto probabile che Lewandowski possa lasciare il Barcellona a fine stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno 2026 e difficilmente verrà rinnovato, considerando anche l’ingaggio da circa 20 milioni netti all’anno. Si parla di un possibile tentativo del Milan a fine stagione, ma è ancora presto per dirlo: non escludiamo questa pista a priori, ma ad oggi nemmeno lo stesso Lewandowski ha le idee chiare su quale sarà la scelta per il suo futuro.

Una situazione che il giocatore ha spiegato direttamente nel corso di un’intervista rilasciata sul canale YouTube del connazionale Bogdan Rymanowski, in cui ha sottolineato come il suo futuro calcistico sia ancora tutto da decidere. Ecco un estratto:

Le parole di Lewandowski

“C’è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e al momento non so nemmeno che strada prendere. Non parlo col mister di possibili interessi di altri club. Ridurre il mio stipendio della metà? La decisione dipenderà da ciò che vorrà il club e da ciò che io riterrò migliore. Dipenderà dal piano sportivo che la società avrà in mente e dal ruolo che potrò avere sotto la guida di Hansi Flick. So di essere nella fase conclusiva della mia carriera, ma continuo ad avere ambizioni molto alte“.