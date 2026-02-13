Hiljemark: “Milan fortissimo, ma anche loro hanno qualche limite”

Hiljemark presenta Pisa-Milan: elogi ai rossoneri e ad Allegri, ma anche un avviso. Il Pisa farà di tutto per sfruttare le lacune del Milan.

In vista della sfida di stasera tra Pisa e Milan, ha parlato in conferenza anche il nuovo tecnico della formazione toscana, ovvero Oscar Hiljemark, che ha da poco preso il posto di Gilardino. Hiljemark è un allenatore giovane, solo 33 anni per lui, ma è molto preparato e ambizioso.

Abbiamo riportato un estratto della sua conferenza in cui analizza gli avversari: il Milan appunto. Ha elogiato un tecnico esperto come Allegri, la grande qualità dei giocatori rossoneri, ma ha anche fatto riferimento a qualche punto debole che cercheranno di sfruttare per vincere la partita. Ecco che cosa ha detto Hiljemark in merito al Milan in conferenza, dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.

Le parole di Hiljemark

“Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt’uno con la tifoseria e la squadra. Solo così possiamo avere l’opportunità di vincere. Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Secondo me anche loro però hanno qualche problema e limite, come tutti. Cercheremo di sfruttarlo al meglio e sfruttare anche il fattore campo.

Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Mi sono mancate queste partite. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. D’ora in poi tutte le partite sono come una finale, la resilienza conta moltissimo”.